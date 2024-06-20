Назим Садыхов будет биться с американцем

У азербайджанского бойца смешанных единоборств Назима Садыхова сменился соперник по бою, который пройдет 13 июля в Колорадо.

Как сообщает İdman.biz, изначально он должен был встретится с Крисом Дунканом, но шотландец снялся с карда. Его заменит американец Маркель Медерос. Он провел десять боев в ММА, выиграв девять из них. А в активе Садыхова 11 встреч, в девяти из которых он побеждал.

Вечер под названием UFC Fight Night, промоутером которого выступила организация «Ultimate Fighting Championship», состоится в Колорадо на «Ball Arena».

В карде предусмотрено 11 боев и ожидается, что вечер откроет именно поединок Садыхова с Медеросом. Он будет состоять из пяти раундов.

Свой последний на данный момент бой Назим провел 11 ноября в "Мэдисон Сквер Гардене" в Нью-Йорке против россиянина Вячеслава Борщева. По итогам трехраундового поединка судьи зафиксировали ничью.

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