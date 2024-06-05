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Шон О'Мэлли - об ударной технике Ислама Махачева

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5 Июня 2024 22:46
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Шон О'Мэлли - об ударной технике Ислама Махачева

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли высказал мнение, что многие недооценивают ударную технику чемпиона промоушена в лёгком весе россиянина Ислама Махачева.

«Ислама недооценивают в ударной технике. В бою с Порье у него получилось несколько хороший комбинаций», - приводит слова О’Мэлли MMAWeekly.com со ссылкой на его выступление на своём же канале в YouTube.

Поединок между Махачевым и Порье проходил в ночь с 1 на 2 июня мск и был главным событием UFC 302. Бой продлился до пятого раунда, где россиянин одержал победу удушающим приёмом. Для Ислама это была третья успешная защита титула в лёгком весе (до 70 кг). Предыдущие две были с представителем Австралии Александром Волкановски.

İdman.biz

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