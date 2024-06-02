КОНКУРС, посвященный юбилею Министерства молодежи и спорта

Министерство молодежи и спорта объявило конкурс видеороликов и короткометражных фильмов.

Как сообщает İdman.biz, в конкурсе, посвященном 30-летию со дня создания учреждения, участники свободны в выборе тем, связанных с азербайджанской молодежью и спортом.

Представленная работа должна охватывать как молодежную, так и спортивную тематику. Минимальная продолжительность фильма должна составлять 10 минут, а максимальная продолжительность видеоклипа - 2.

Подготовленные работы необходимо отправить на адрес электронной почты [email protected] в формате HD (со ссылкой на wetransfer) до 20:00 1 июля. При отправке электронного письма авторам рекомендуется указывать свои имя и фамилию, номера мобильных телефонов.

В итоге по решению жюри авторы фильмов и видеороликов будут награждены. Обладатель 1-го места в категории видео получит 7-дневный, 2-й - 5-дневный, 3-й - 3-дневный семейный отдых (для 4 человек) в Шекинском Олимпийском спортивном комплексе.

Обладатель 1-го места в категории «Короткометражный фильм» получит 10-дневный, занявший 2-е место - 7-дневный, а занявший 3-е место - 5-дневный семейный отдых (для 4 человек) в Губинском Олимпийском спортивном комплексе.

İdman.biz