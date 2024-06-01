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Юный пехлеван тягал машину на Приморском бульваре - ФОТО

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1 Июня 2024 16:45
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Юный пехлеван тягал машину на Приморском бульваре - ФОТО

В рамках Международного дня защиты детей на Приморском бульваре прошло интересное мероприятие.

Как сообщает İdman.biz, 12-летний пехлеван Али Мухтаров тягал машину. Он с помощью каната, закрепленного в зубах, протащил машину марки «Лада-Калина».

«Я начал заниматься этим видом спорта с детства, у нас в роду пехлеваны по линии дедушки и папы. Готовился к этому несколько лет. Но больше всего меня привлекает дзюдо, им и занимаюсь. Хочу быть таким же, как Хидаят Гейдаров и Рустам Оруджев и однажды стать олимпийским чемпионом», - заявил Мухтаров.

Он добавил, что в данный момент готовится еще к нескольким проектам, реализация которых может занять несколько лет.

İdman.biz

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