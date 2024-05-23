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Фарид Гаибов встретился с делегацией TBMM - ФОТО

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23 Мая 2024 21:15
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Фарид Гаибов встретился с делегацией TBMM - ФОТО

23 мая министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял председателя Национальной комиссии по образованию, культуре, молодежи и спорту Великого Национального Собрания Турции (TBMM) Махмута Озера и его делегацию.

Как сообщает İdman.biz, в ходе встречи было отмечено, что сотрудничество между двумя странами в сфере молодежи и спорта находится на высоком уровне.

Поблагодарив за теплый прием, гость отметил, что Великое Национальное Собрание Турции окаже поддержку устойчивому развитию этого сотрудничества. Было подчеркнуто, что для продолжения отношений важна организация программ молодежного обмена, масштабных мероприятий типа «Технофест», а также взаимных спортивных соревнований на освобожденных от оккупации территориях.

Во встрече приняли участие депутаты парламента Назим Мавиш, Мехмет Эмин Оз, Нуртен Йонтар, Шенол Сунат, чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи, начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, начальник управления по делам молодежи Рамиль Джаббаров и заведующая сектором международных отношений Зарифа Зульфугарова.

İdman.biz

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