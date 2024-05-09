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Состоялся забег "Зеленый марафон" - ФОТО

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9 Мая 2024 16:02
Состоялся забег "Зеленый марафон" - ФОТО

Сегодня в Гедабекском районе состоялся забег «Зеленый марафон», посвященный 101-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева и Всемирному дню детской легкой атлетики.

Как сообщает İdman.biz, дети 2010-2011 годов рождения преодолели дистанцию ​​1609 км в соревновании, организованном в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира».

Среди женщин первой стала Фидан Мустафазаде (5,28). Айнур Аскерова (5,52) и Хабиба Аскерова (6,16) заняли второе и третье места соответственно.

Среди мужчин тройку лидеров составили Рихад Мустафаев (3,50), Самид Алиев (4,25) и Джахид Ибрагимов (4,26).

Перед соревнованиями был организован субботник. Во время акции на территории проводились работы по уборке. Основная цель мероприятия - защита окружающей среды и привлечение населения к здоровому образу жизни.

İdman.biz

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