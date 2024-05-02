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Порье может завершить карьеру после боя с Махачевым

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2 Мая 2024 20:59
Порье может завершить карьеру после боя с Махачевым

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье признался в том, что он может завершить карьеру после поединка с россиянином Исламом Махачевым.

«Возможно, я ещё не принял официального решения, но всё может быть. Я говорил это снова и снова, у меня ещё много протектора на шинах, я могу побеждать молодых парней, я только что сделал это… Всё дело в том, как много я хочу отдать этому спорту.

Я не хочу принимать решение, основываясь только на том, что я чувствую. Сначала мне нужно выйти и подраться, как я уже сделал это в Майами», - приводит слова Порье Sportskeeda.

Напомним, в последний раз Дастин Порье дрался за титул UFC в лёгком весе в декабре 2021 года на турнире UFC 269. Тогда его оппонентом был Чарльз Оливейра. Бразилец задушил Порье в третьем раунде.

Ислам Махачев в последнем поединке защищал чемпионский пояс в реванше против австралийца и на тот момент действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски. Ислам нокаутировал Алекса в первом раунде.

İdman.biz

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