Эльнур Мамедов: "Баку номинирован на звание спортивной столицы мира"

«Баку номинирован на звание спортивной столицы мира в 2026 году».

Как сообщает İdman.biz, об этом на прошедшей в Национальной арене гимнастики пресс-конференции по поводу кандидатуры Баку на звание спортивной столицы мира заявил начальник управления спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов.

Чиновник учреждения отметил, что отрадно, что эта номинация была воспринята положительно и по этому поводу была издана книга:

"Члены Федерации спортивных столиц Европы, приехавшие в нашу страну, осмотрели нашу столицу и познакомились с нашими традициями».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz