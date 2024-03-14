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На заседании Министерства молодежи и спорта приняты решения - ФОТО

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14 Марта 2024 22:50
На заседании Министерства молодежи и спорта приняты решения - ФОТО

Очередное заседание коллегии Министерства молодежи и спорта состоялось 14 марта.

Как сообщает İdman.biz, на совещании под председательством министра Фарида Гаибова был обсужден ряд вопросов и приняты соответствующие решения.

Обсуждены и приняты путем голосования календарный план на 2024 год, включение стронгменского спорта в перечень спортивных команд, тренеров и спортсменов. На встрече также обсуждались вопросы, связанные с военно-спортивной игрой «Шахин», и было принято соответствующее решение.

В завершение встречи министр молодежи и спорта Фарид Гаибов вручил благодарственное письмо руководителям региональных управлений молодежи и спорта за заслуги в организации мероприятий в рамках «Недели спорта» и пожелал успехов в их деятельности.

Отметим, что в заседании также впервые приняли участие руководители региональных управлений молодежи и спорта, получившие статус членов коллегии решением Кабинета Министров от 12 марта 2024 года №132.

İdman.biz

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