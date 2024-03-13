Фарид Гаибов: "Цель всегда одна - сделать гимнастику более зрелищной и значимой в мире спорта"

«Свою мартовскую заметку хотелось бы начать с нескольких слов, которые, мне кажется, идеально описывают развитие гимнастики: стремление к совершенству, прорывающееся к Парижу-2024...».

Как сообщает İdman.biz, об этом поведал глава Европейской гимнастики Фарид Гаибов в традиционной рубрике «Записки президента», вышедшей на сайте возглавляемой им организации.

Он коснулся основных моментов прошедшего месяца. “Нет других слов, которые могли бы лучше всего выразить честную борьбу и страсть гимнастов, демонстрирующих упражнения в рамках серии Кубка мира FIG, являющейся отборочной к Олимпиаде.

Мы стали свидетелями большого количества участников серии Кубков мира по спортивной гимнастике (Каир / Котбус / Баку) и батутной гимнастике (Баку), поскольку спортсмены стремились набрать больше квалификационных очков. Мне удалось посмотреть соревнования по прыжкам на батуте 23-25 ​​февраля и спортивной гимнастике 7-10 марта, проходившие в моей родной стране, где атмосфера была невероятно ошеломляющей”, - подчеркнул Ф.Гаибов.

Также он поведал о первом в этом году заседании Исполкома FIG собрал в столице Уганды Кампале, с 27 по 29 февраля. «У нас был очень напряженный график, так как повестка дня была насыщена важными вопросами для обсуждения, и нам удалось принять несколько решений: был утвержден Кодекс соревнований FIG в нескольких дисциплинах, внесены изменения в Общие судейские правила, Специальные судейские правила, Правила чемпионата мира, Правила аккредитации и т. д., которые вступят в силу в следующем году.

География недавно выделенных четырех мероприятий в основном базируется в Европе. Португалия (чемпионат мира по акробатической гимнастике 2024 года и соревнования мира в возрастных группах), Испания (Чемпионат мира по прыжкам на батуте 2025 года и мировые соревнования по прыжкам на батуте в возрастных группах), Болгария (Чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров 2025 года) и Румыния (Чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров 2027 года) примут важные соревнования по гимнастике и в ближайшие годы.

Все эти федерации принимают активное участие в гимнастическом сообществе и имеют большой опыт организации соревнований по гимнастике. Я не сомневаюсь, что уровень всех мероприятий будет высоким», - заметил президент Европейской гимнастики.

Ф.Гаибов также добавил: «Очевидно, что каждое мероприятие, проводимое на нашем континенте, способствует развитию гимнастики в целом. То же самое касается всех решений, которые мы принимаем вместе, и последующего представительства Европы во всем мире.

Цель всегда одна - сделать гимнастику более зрелищной и значимой в мире спорта».

Ниджат Закиев

İdman.biz