13 Марта 2024
RU

Фарид Гаибов: "Цель всегда одна - сделать гимнастику более зрелищной и значимой в мире спорта"

Другие
Новости
13 Марта 2024 15:18
Фарид Гаибов: "Цель всегда одна - сделать гимнастику более зрелищной и значимой в мире спорта"

«Свою мартовскую заметку хотелось бы начать с нескольких слов, которые, мне кажется, идеально описывают развитие гимнастики: стремление к совершенству, прорывающееся к Парижу-2024...».

Как сообщает İdman.biz, об этом поведал глава Европейской гимнастики Фарид Гаибов в традиционной рубрике «Записки президента», вышедшей на сайте возглавляемой им организации.

Он коснулся основных моментов прошедшего месяца. “Нет других слов, которые могли бы лучше всего выразить честную борьбу и страсть гимнастов, демонстрирующих упражнения в рамках серии Кубка мира FIG, являющейся отборочной к Олимпиаде.

Мы стали свидетелями большого количества участников серии Кубков мира по спортивной гимнастике (Каир / Котбус / Баку) и батутной гимнастике (Баку), поскольку спортсмены стремились набрать больше квалификационных очков. Мне удалось посмотреть соревнования по прыжкам на батуте 23-25 ​​февраля и спортивной гимнастике 7-10 марта, проходившие в моей родной стране, где атмосфера была невероятно ошеломляющей”, - подчеркнул Ф.Гаибов.

Также он поведал о первом в этом году заседании Исполкома FIG собрал в столице Уганды Кампале, с 27 по 29 февраля. «У нас был очень напряженный график, так как повестка дня была насыщена важными вопросами для обсуждения, и нам удалось принять несколько решений: был утвержден Кодекс соревнований FIG в нескольких дисциплинах, внесены изменения в Общие судейские правила, Специальные судейские правила, Правила чемпионата мира, Правила аккредитации и т. д., которые вступят в силу в следующем году.

География недавно выделенных четырех мероприятий в основном базируется в Европе. Португалия (чемпионат мира по акробатической гимнастике 2024 года и соревнования мира в возрастных группах), Испания (Чемпионат мира по прыжкам на батуте 2025 года и мировые соревнования по прыжкам на батуте в возрастных группах), Болгария (Чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров 2025 года) и Румыния (Чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниоров 2027 года) примут важные соревнования по гимнастике и в ближайшие годы.

Все эти федерации принимают активное участие в гимнастическом сообществе и имеют большой опыт организации соревнований по гимнастике. Я не сомневаюсь, что уровень всех мероприятий будет высоким», - заметил президент Европейской гимнастики.

Ф.Гаибов также добавил: «Очевидно, что каждое мероприятие, проводимое на нашем континенте, способствует развитию гимнастики в целом. То же самое касается всех решений, которые мы принимаем вместе, и последующего представительства Европы во всем мире.

Цель всегда одна - сделать гимнастику более зрелищной и значимой в мире спорта».

Ниджат Закиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Двалишвили: Я могу нокаутировать О’Мэлли
15:47
Другие

Двалишвили: Я могу нокаутировать О’Мэлли

"Он уверен в себе, но у меня тоже есть навыки, которые я постоянно улучшаю"
О’Мэлли играючи разбил Веру. "Чито" далек от чемпионского уровня - ВИДЕО - ФОТО
12 Марта 18:47
Другие

О’Мэлли играючи разбил Веру. "Чито" далек от чемпионского уровня - ВИДЕО - ФОТО

Вера проиграл О’Мэлли в реванше в одностороннем порядке, "Чито" упустил шанс стать чемпионом UFC
Париж-2024: Азербайджанские боксеры вошли в число 11 стран с наибольшим количеством лицензий или лидер на Кавказе
12 Марта 13:15
Другие

Париж-2024: Азербайджанские боксеры вошли в число 11 стран с наибольшим количеством лицензий или лидер на Кавказе

В итальянском Бусто-Арсицио завершился первый Всемирный квалификационный олимпийский турнир по боксу
10-я лицензия на Летние Олимпийские игры Париж-2024
12 Марта 00:25
Другие

10-я лицензия на Летние Олимпийские игры Париж-2024

В состав сборной Азербайджана, который примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, вошел еще один спортсмен
Фарид Гаибов встретился с отличившимися спортсменами - ФОТО
11 Марта 20:15
Другие

Фарид Гаибов встретился с отличившимися спортсменами - ФОТО

Министр молодежи и спорта встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представлявшими нашу страну на соревнованиях
Спортивная афиша недели в Баку
11 Марта 15:15
Другие

Спортивная афиша недели в Баку

Объявлена ​​спортивная афиша недели города Баку

Самое читаемое

Гурбан Гурбанов обогнал Луческу в мировом рейтинге
11 Марта 14:34
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов обогнал Луческу в мировом рейтинге

Главный тренер "Карабаха" продвинулся в мировом рейтинге
Чемпионство "Карабаха" откладывается - АНАЛИТИКА
11 Марта 16:34
Азербайджанский футбол

Чемпионство "Карабаха" откладывается - АНАЛИТИКА

Хотя и ожидалось, что подопечные Гурбана Гурбанова займут первое место в XXVII туре, это будет невозможно
Сархан Алиев тоже победил армянского боксера на лицензионном турнире - ВИДЕО
11 Марта 09:24
Бокс

Сархан Алиев тоже победил армянского боксера на лицензионном турнире - ВИДЕО

Азербайджанский боксер Сархан Алиев провел свой третий бой на I Всемирном квалификационном олимпийском турнире в итальянском Бусто-Арсицио
Объявлены арбитры матча "Байер" - "Карабах"
12 Марта 13:22
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Байер" - "Карабах"

Матч отсудит англичанин Энтони Тейлор