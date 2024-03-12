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10-я лицензия на Летние Олимпийские игры Париж-2024

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12 Марта 2024 00:25
10-я лицензия на Летние Олимпийские игры Париж-2024

В состав сборной Азербайджана, который примет участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, вошел еще один спортсмен.

Как сообщает İdman.biz, боксер Ниджат Гусейнов увеличил количество наших спортсменов, которые отправятся во французскую столицу, до 10.

Это право он получил на 1-м Всемирном квалификационном олимпийском турнире, проходящем в Бусто-Арсицио, Италия. Никат добился этого, победив Роско Хилла (США) в 1/4 финала. Наша сборная по боксу выиграла 3-ю лицензию во Францию.

Спортсмены, прошедшие квалификацию на летние Олимпийские игры Париж-2024:

Гимнастика

Зохра Агамирова

Борьба

Магомедхан Магомедов (97 кг), вольная борьба
Санан Сулейманов (77 кг), греко-римская борьба
Хасрат Джафаров (67 кг), греко-римская борьба

Легкая атлетика

Анна Скидан, метание молота

Бокс

Мурад Аллахвердиев (80 кг)
Мухаммад Абдуллаев (+92 кг)
Ниджат Гусейнов (51 кг)

Тхэквондо

Гашим Магомедов (58 кг)

Стрельба

Руслан Лунёв (10 м, пневматический пистолет)

İdman.biz

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