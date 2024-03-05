"С меня хватит". Хабиб Нурмагомедов сделал категоричное заявление об ММА

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», прославленный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов дал понять, что закончил с работой в углу бойцов во время поединков, однако при этом тренерской работой заниматься продолжает.

«Нельзя сказать, что я ушёл с тренерской работы. Иногда я хожу в спортзал, делюсь опытом со своими братьями. Речь не о том, что я больше не занимаюсь тренерской работой, а о работе в углу, неделе боёв и некоторых прочих моментах. Что касается этого, то с меня хватит. Однако я всё ещё делюсь своими знаниями и опытом», - сказал Нурмагомедов на канале MMA Junkie в YouTube.

Ранее обозначил позицию относительно возможности сына стать бойцом смешанных единоборств или профессиональным спортсменом.

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