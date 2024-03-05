8 Марта 2024
RU

Парад в спортивной столице Губе - ФОТО

Другие
Новости
5 Марта 2024 13:29
Парад в спортивной столице Губе - ФОТО

В спортивной столице Азербайджана Губе завершился парад по случаю 5 марта - Дня физической культуры и спорта.

Как сообщает İdman.biz, в параде, прошедшем в Олимпийском комплексе, приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава исполнительной власти Губинского района Ильгар Махмудов, спортивная общественность и жители города.

В параде приняли участие все спортивные федерации, олимпийские призеры, чемпионы Европы и жители города Губа.

Помимо парада, состоявшегося в Губе, парад был организован и в других регионах.

-----------

13:07

В спортивной столице Азербайджана Губе проходит парад по случаю 5 марта - Дня физической культуры и спорта.

Как сообщает İdman.biz, в параде, проходящем на базе Олимпийского комплекса, принимают участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Губинского района Ильгар Махмудов, спортивная общественность и жители города.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна. Позже минутой молчания была почтена светлая память шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Глава Исполнительной власти Губинского района Ильгар Махмудов, открывший церемонию вступительной речью, также поздравил всех с Днем физкультуры и спорта и пожелал успехов в дальнейшей деятельности: «Сегодня мы собрались для большого события. Губа была объявлена спортивной столицей Азербайджана в 2024 году. Поздравляю министра Фарида Гаибова и его команду с праздником. День спорта в Азербайджане отмечается ежегодно по распоряжению господина президента Ильхама Алиева. Государство уделяет внимание и заботу спортсменам. В результате, спорт стремительно развивается. Даже сегодня заметны достижения Губы в области спорта».
Он сообщил, что 8 тысяч молодых людей в Губе занимаются спортом: "Я верю, что мы со всей ответственностью выполним свои обязательства. Мы будем участвовать на высоком уровне в мероприятиях, запланированных на этот год в Губе».

Позже министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поздравил всех с 5 марта – Днем физкультуры и спорта: «Уже 19 лет мы отмечаем этот день. Общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял большое внимание развитию спорта. Олимпийские комплексы эксплуатируются и строятся по всей стране. Сегодня мы проводим парад в Губе. Благодарю организаторов, особенно Исполнительную власть Губинского района. Желаем нашим спортсменам новых успехов».

После официальных выступлений публике были представлены «Послы спорта» этого года. Позже в сети показали парад, организованный одновременно в 13 регионах.

После этого в Губе был объявлен торжественный парад. В нем приняли участие представители различных федераций, молодежных и спортивных управлений и спортсмены.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Фарид Гаибов: "На Кубке мира выступит рекордное количество стран" - ФОТО
7 Марта 12:14
Другие

Фарид Гаибов: "На Кубке мира выступит рекордное количество стран" - ФОТО

"Желаю удачи всем участникам"
Интригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ФОТО
7 Марта 10:59
Другие

Интригующий бой Нганну и Джошуа, титульник Курбанова и Мадримова. Анонс карда в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ФОТО

Нганну вернется на ринг в бою с Джошуа, Паркер сразится с Чжилэем, Курбанов подерется с Мадримовым
Состоялась встреча против допинга в спорте - ФОТО
6 Марта 21:29
Другие

Состоялась встреча против допинга в спорте - ФОТО

В Баку состоялось первая официальная встреча бюро IX Конференции стран-участниц международной Конвенции против допинга в спорте (COP9)
Литовская делегация ознакомилась со спортивными объектами Баку - ФОТО
6 Марта 21:04
Другие

Литовская делегация ознакомилась со спортивными объектами Баку - ФОТО

Завершился визит в Азербайджан гостей из Литвы
Фарид Гаибов встретился с руководителями спортивных организаций - ФОТО
6 Марта 11:55
Другие

Фарид Гаибов встретился с руководителями спортивных организаций - ФОТО

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с руководителями региональных управлений молодежи и спорта, директорами Олимпийских комплексов, Домов молодежи и руководителями Детско-Юношеских спортивных школ
Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов за март
5 Марта 21:17
Другие

Объявлена ​​рейтинговая таблица азербайджанских спортсменов за март

Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинговую таблицу спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта

Самое читаемое

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО
5 Марта 16:27
Азербайджанский футбол

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО

Состоялась жеребьевка отборочного раунда ЕВРО-2025 по женскому футболу
Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"
5 Марта 09:47
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"

Матч, который пройдет в рамках первых игр 1/8 финала Лиги Европы, отсудят представители Франции
Новый рекорд в Лиге чемпионов
6 Марта 09:58
Мировой футбол

Новый рекорд в Лиге чемпионов

"Бавария" забила 100-й гол в 1/8 финала Лиги чемпионов
Изменен график работы бакинского метрополитена из-за матча "Карабаха"
5 Марта 15:50
Футбол

Изменен график работы бакинского метрополитена из-за матча "Карабаха"

Mатч между "Карабахом" и "Байером" пройдет 7 марта