"Bellator" обнародовал полный кард турнира в Белфасте. Тофик Мусаев в списке

Организаторы турнира чемпионской серии «Bellator», который пройдет 22 февраля в Белфасте, обнародовали полный список боев карда.

Как сообщает İdman.biz, в нем примет участие азербайджанский мастер смешанных единоборств Тофик Мусаев, которому предстоит биться с британцем Альфи Дэвисом.

В полный состав карда вошли 9 боев. Основным будет поединок между Кореем Андерсоном (США) и Карлом Муром (Северная Ирландия).

Отметим, что последний на данный момент бой Мусаев провел на турнире «Rizin» в Баку, победив японца Коджи Такеду.

Ниджат Закиев

İdman.biz