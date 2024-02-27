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"Bellator" обнародовал полный кард турнира в Белфасте. Тофик Мусаев в списке

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27 Февраля 2024 17:48
"Bellator" обнародовал полный кард турнира в Белфасте. Тофик Мусаев в списке

Организаторы турнира чемпионской серии «Bellator», который пройдет 22 февраля в Белфасте, обнародовали полный список боев карда.

Как сообщает İdman.biz, в нем примет участие азербайджанский мастер смешанных единоборств Тофик Мусаев, которому предстоит биться с британцем Альфи Дэвисом.

В полный состав карда вошли 9 боев. Основным будет поединок между Кореем Андерсоном (США) и Карлом Муром (Северная Ирландия).

Отметим, что последний на данный момент бой Мусаев провел на турнире «Rizin» в Баку, победив японца Коджи Такеду.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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