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Ройвал победил Морено решением судей в главном бою UFC Fight Night 237 - ВИДЕО

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25 Февраля 2024 10:26
Ройвал победил Морено решением судей в главном бою UFC Fight Night 237 - ВИДЕО

В ночь с 24 на 25 февраля в мексиканской столице Мехико завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 237. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», в главном бою вечера сошлись экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено из Мексики и американец Брэндон Ройвал.

После полного пятираундового боя победу раздельным решением судей одержал Ройвал. Двое из трёх рефери отдали победу американскому бойцу (48-47, 46-49, 48-47). Для Морено это поражение стало вторым подряд.

Ранее в соглавном поединке турнира UFC Fight Night 237 между бойцами полулёгкого веса Яиром Родригесом из Мексики и представителем США Брайаном Ортегой победу одержал американский спортсмен, который в начале третьего раунда поймал соперника на удушающий приём.

İdman.biz

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