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Мейвезер: Я по-прежнему лицо бокса, Мохаммед Али не лучше меня

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21 Февраля 2024 22:22
Мейвезер: Я по-прежнему лицо бокса, Мохаммед Али не лучше меня

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный непобеждённый американец Флойд Мейвезер-младший высказался о своём статусе в профессиональном боксе.

«В действительности я по-прежнему лицо бокса. Я хотел бы заявить о своей признательности таким парням, как Шугар Рэй Робинсон, Мохаммед Али и Рэй Леонард, так много парней проложили мне путь, но есть лишь один Флойд Мейвезер, и эти бойцы не лучше меня», - сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу The Pivot Podcast.

Напомним, Мейвезер завершил карьеру в 2017 году. Всего на его счету 50 боёв (27 - нокаутом) и ни одного поражения. За 21 год выступлений американец победил в 24 боях за мировые титулы, а также одолел 24 действующих/бывших чемпионов мира.

İdman.biz

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