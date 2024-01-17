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Фарид Гаибов: "Мы приняли решение провести еврокубки"

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17 Января 2024 16:18
Фарид Гаибов: "Мы приняли решение провести еврокубки"

«Первый Кубок Европы, который планируется провести в Баку, станет своего рода тестовым мероприятием для формата, который будет постепенно развиваться».

Как сообщает İdman.biz, об этом отметил глава Европейской гимнастики (EG) Фарид Гаибов в рубрике «Записки президента» на сайте возглавляемой им организации.

Он проанонсировал новинки в европейском календаре. «Без инноваций не может быть прогресса. А на 2024 год он у нас уже есть. Мы приняли решение провести еврокубки. Начинаем с художественной гимнастики, с Кубка Европы в Баку», - подчеркнул Ф.Гаибов.

Также он добавил, что прошлый сезон был довольно насыщенным. «Нам посчастливилось подвести итоги 2023 года в полном объёме. Он был богат на знаменательные события. Мы вместе пережили много хорошего и позитивного. Самым важным фактором является то, что мы явно прогрессируем. Хочу выразить благодарность всем членам Исполкома и Технического комитета, членским федерациям европейской гимнастики за их замечательную совместную работу», - заметил глава EG.

Ф.Гаибов отметил и фактор олимпийского года: «Я еще раз убедился, что мы сможем эффективно работать вместе. Прошлый съезд стал лишним тому подтверждением. Мы добились успеха во многих аспектах. И это побуждает нас двигаться дальше для новых свершений. Впереди у нас много перспективных планов, особенно в этом году. Он обещает быть полным новых интересных поворотов в спортивной карьере каждой гимнастки, ведь это олимпийский год».

В заключении Ф.Гаибов выразил надежду, что 2024 год будет очень успешным для всей европейской гимнастической семьи.

İdman.biz

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