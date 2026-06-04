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Азербайджан был представлен на конференции по борьбе с допингом

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4 Июня 2026 14:51
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Азербайджан был представлен на конференции по борьбе с допингом

Азербайджан принял участие в международной конференции, посвященной ограничению доступности допинговых веществ в Европе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA), мероприятие прошло в Париже на стадионе "Жан Буэн" при совместной организации Совета Европы и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Азербайджан на конференции представляла делегация во главе с исполнительным директором AMADA Тахминой Таги-заде.

Основной целью форума стало обсуждение существующих вызовов и возможных путей решения проблемы распространения допинговых веществ как в спорте, так и за его пределами, в том числе через фитнес-центры, любительский спорт и онлайн-платформы.

Участники конференции рассмотрели вопросы доступности допинга, факторы, влияющие на его употребление в любительском спорте, риски для общественного здоровья, оборот контрафактной и нелегальной продукции, сотрудничество с правоохранительными органами, фармацевтический контроль, ответственность цифровых платформ и механизмы координации на национальном уровне.

İdman.Biz
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