Илия Топурия вызвал на бой Конора Макгрегора

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", непобеждённый проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Илия Топурия вызвал на бой ирландца Конора Макгрегора, который является бывшим чемпионом американского промоушена в двух весовых категориях.

«Топурия против Макгрегора на UFC в Испании», - написал Топурия в социальной сети X (ранее Twitter).

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена 14 побед (шесть - в UFC) и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

В последнее время появляется множество информации о возможном возвращении в октагон Конора Макгрегора, который не участвовал в соревнованиях с июля 2021 года, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Всего на счету Макгрегора в промоушене UFC 14 поединков, в которых он одержал 10 побед.

Напомним, что титульный поединок между Александром Волкановски и Илией Топурией станет главным событием турнира UFC 298.

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