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Болгарский министр ознакомился с деятельностью ряда спортивных объектов в Баку - ФОТО

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14 Декабря 2023 11:55
Болгарский министр ознакомился с деятельностью ряда спортивных объектов в Баку - ФОТО

Находящийся с визитом в Азербайджане министр молодежи и спорта Болгарии Димитар Илиев ознакомился с деятельностью ряда спортивных объектов в Баку.

Как сообщает İdman.biz, министр, ознакомившийся с нынешней ситуацией в Бакинском Дворце водного спорта, встретился со специалистами.

Затем, в ходе знакомства с катком Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева состоялся обмен мнениями об условиях здесь и предстоящей работе. Гость также осмотрел Национальную гимнастическую арену.

Димитар Илиев также был гостем на «VI Форуме солидарности добровольцев Азербайджана», посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева в Бакинском конгресс-центре, и принял участие в награждении волонтеров. Он также встретился со студентами Бакинского славянского университета.

В конце дня министр ознакомился с деятельностью Бакинского молодежного центра. Гостю рассказали о действующих здесь клубах, инфраструктурных возможностях, проектах по личностному развитию молодежи и организации досуга.

İdman.biz

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