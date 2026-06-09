Травма вывела из строя: Хаял Алиев покинул расположение сборной

Футболист сборной Азербайджана Хаял Алиев не сможет помочь национальной команде в ближайшем матче.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, игрок покинул расположение сборной и отправился в Испанию для прохождения лечения.

Полузащитник получил травму в товарищеском матче против сборной Мальты, который состоялся 5 июня в венгерском Сомбатхее и завершился поражением азербайджанской команды со счетом 0:2.

Для продолжения лечения и восстановления Алиев вылетел в Мадрид.

Напомним, что сегодня сборная Азербайджана проведет товарищеский матч против Сан-Марино. Встреча состоится на стадионе "Халадаш" и начнется в 22:00 по бакинскому времени.