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Джамаал Хилл: "Когда разберусь с делами 21 июня в Баку, от души врежу этому двойнику Авраама Линкольна"

MMA
Новости
15 Мая 2025 15:54
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Джамаал Хилл: "Когда разберусь с делами 21 июня в Баку, от души врежу этому двойнику Авраама Линкольна"

Американский боец Джамаал Хилл, готовящийся к поединку против соотечественника Халила Раунтри на турнире UFC 21 июня в Баку, откликнулся на призыв действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе Магомеда Анкалаева.

Как передает İdman.biz, он дал понять, что готов встретиться с россиянином после своего календарного боя в Crystal Hall.

«Когда разберусь с делами 21 июня в Баку, от души врежу этому двойнику Авраама Линкольна», - заявил Хилл.

Ранее Анкалаев подтвердил информацию о том, что Иржи Прохазка стал вторым бойцом, отказавшимся разделить с ним октагон 28 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе.

«Все парни отказались от боя со мной на Международной бойцовской неделе. Есть кто-то в моей весовой категории, кто готов сразиться?», – написал россиянин в социальной сети.

İdman.biz

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