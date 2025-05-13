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MMA Express: "В случае поражения в Баку Хилл потеряет буквально все"

MMA
Новости
13 Мая 2025 13:43
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MMA Express: "В случае поражения в Баку Хилл потеряет буквально все"

«Джамаал Хилл поставил себя в такое положение, что в случае поражения в Баку он потеряет буквально все».

Как сообщает İdman.biz, такое мнение выразил портал MMA Express, комментируя расклад сил в главном бою турнира UFC, который состоится 21 июня в бакинском Crystal Hall.

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Д.Хилл встретится со своим американским соотечественником, одним из ведущих бойцов полутяжёлого дивизиона, экс-претендентом на титул Халилом Раунтри.

«После «отлета» в противостоянии с Алексом Перейрой, экс-чемпион полутяжелого веса UFC, Джамал Хилл торопится вернуться в октагон, чтобы доказать всем, что он еще в деле. И для этого камбэка, его менеджмент выбрал парня попроще - восьмого номера рейтинга, Халила Раунтри. Вот только загвоздка в том, что крайние четыре победы из пяти в активе Раунтри. Халилу 34 года, и сейчас «Боевой конь» переживает лучшее время за всю свою профессиональную карьеру», - подчеркивает MMA Express.

Последний бой Хилла состоялся в январе 2025 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от другого экс-чемпиона в этом весе Иржи Прохазки.

Что касается Раунтри, то он свой предыдущий поединок провёл в октябре 2024 года и также потерпел там поражение техническим нокаутом в четвёртом раунде от бывшего чемпиона UFC в двух весах Алекса Перейры.

İdman.biz

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