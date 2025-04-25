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Бакинский бой между Физиевым и Бахамондесом подтвержден

MMA
Новости
25 Апреля 2025 17:08
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Бакинский бой между Физиевым и Бахамондесом подтвержден

Бой в легком весе между Рафаэлем Физиевым и Игнасио Бахамондесом пополнил кард турнира UFC, который состоится 21 июня в Баку.

Как передает İdman.biz, представители сильнейшей лиги мира официально анонсировали поединок между азербайджанским и чилийским бойцами.

32-летний Физиев пока идёт на серии из трёх поражений, уступив большинством судейских голосов Джастину Гэйтжи, получив травму колена в поединке против Матеуша Гамрота, и проиграв тому же Гэйтжи единогласным судейским решением в реванше.

Бахамондес в марте одержал третью победу подряд, уже в первом раунде финишировав удушением ручным треугольником Джэлина Тернера. До этого 27-летний чилиец нокаутировал Кристоса Гиагоса и Мануля Торреса, тем самым закрыв поражение единогласным решением от Людовита Клейна.

Главным событием дебютного азербайджанского мероприятия организации станет бой в полутяжёлом весе между американцами Джамаалом Хиллом и Халилом Раунтри.

İdman.biz

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