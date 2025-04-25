Официально утверждены восемь боев бакинского карда UFC

Продолжает пополняться кард турнира UFC, который пройдет 21 июня в Баку.
Как передает İdman.biz, на сегодняшний день в главном карде на сайте UFC официально нашли отражение восемь поединков, включая бой в легком весе между азербайджанским бойцом Назимом Садыховым и бразильцем Николасом Мотта.
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полутяжёлом весе, в котором встретятся экс-чемпион UFC Джамаал Хилл и бывший претендент на титул Халил Раунтри.
Ниже приводим утвержденные пары участников:
Главный кард
Полутяжёлый вес
Джамаал Хилл (США) - Халил Раунтри (США)
Тяжёлый вес
Ризван Куниев (Россия) - Кёртис Блейдс (США)
Наилегчайший вес
Киоджи Хоригучи (Япония) - Тагир Уланбеков (Россия)
Легкий вес
Назим Садыхов - Николас Мотта (Бразилия)
Тяжёлый вес
Мохаммед Усман (Нигерия) - Хамди Абдельвахаб (Египет)
Женщины
Легчайший вес
Ирина Алексеева (Россия) - Клаудия Сигула (Польша)
Легчайший вес
Мелисса Маллинс (Англия) – Дарья Железнякова (Россия)
Предварительный кард (Prelims, ABC/ESPN+)
Средний вес
Пак Чон-Ён (Южная Корея) - Исмаил Наурдиев (Марокко)
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