Обновлен абсолютный рейтинг UFC

После турнира UFC 314 в Майами были обновлены рейтинги лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории, сообщает İdman.biz.

Австралиец Александр Волкановски, ставший новым чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг) после победы над бразильцем Диего Лопесом, поднялся в общий рейтинг и занял 8-е место.

Первая десятка рейтинга UFC Pound-for-Pound:

1. Ислам Махачев (Россия)

2. Джон Джонс (США)

3. Илия Топурия (Грузия)

4. Мераб Двалишвили (Грузия)

5. Дрикус дю Плесси (Южная Африка)

6. Магомед Анкалаев (Россия)

7. Белал Мухаммад (США)

8. Александр Волкановски (Австралия)

9. Алекс Перейра (Бразилия)

10. Александр Пантожа (Бразилия)

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