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Физиев встретится с высоким чилийцем, имеющим серию из трех побед

MMA
Новости
15 Апреля 2025 17:45
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Физиев встретится с высоким чилийцем, имеющим серию из трех побед

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев, готовящийся к турниру UFC 260, который пройдет 21 июня в Баку, получил в соперники спортсмена, имеющего серию из трех побед.

Как передает İdman.biz, речь идет о чилийце Игнасио Бахамондесе, занимающего 15-е место в рейтинге.

Бахамондес (17-5) выиграл три поединка подряд, известен высоким для дивизиона ростом 191 см, и высоким же процентом досрочных побед – 11 нокаутами, 2 сабмишенами. В последних боях Игнасио нокаутировал Крисоса Гиагоса и Мануэля Торреса, а Джалина Тернера поймал на «треугольник».

Физиев (12-4) на серии из трех поражений. После череды побед в дивизионе, в том числе нокаутами над Ренатом Моикано, Брэдом Ридделлом и бывшим чемпионом Рафаэлем Дос Аньосом, «Атаман» потерпел поражение от Матеуша Гамрота и дважды, решением большинства и единогласно уступил Джастину Гейджи.

İdman.biz

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