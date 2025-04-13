13 Апреля 2025
RU

Дана Уайт о том, повлияют ли отношения между Азербайджаном и Арменией на турнир UFC в Баку

MMA
Новости
13 Апреля 2025 13:11
75
Дана Уайт о том, повлияют ли отношения между Азербайджаном и Арменией на турнир UFC в Баку

Глава UFC Дана Уайт высказался о ситуации с безопасностью вокруг проведения турнира в Баку.

Как передает İdman.biz, руководитель организации ответил на вопрос о том, могут ли напряженные отношения между Азербайджаном и Арменией повлиять на безопасное проведение турнира лиги в Баку.

«Я не думаю, что эта ситуация может повлиять на безопасность. Я хочу сказать, что если бы существовали какие-то реальные угрозы безопасности бойцов, мы бы не делали там турнир», – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 314.

Напомним, турнир UFC в Баку состоится 21 июня в Baku Crystal Hall, где помимо зарубежных спортсменов также выступят и азербайджанские бойцы Рафаэль Физиев и Назим Садыхов.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Чемпион из Казахстана рвется на турнир UFC в Баку
12 Апреля 20:19
MMA

Чемпион из Казахстана рвется на турнир UFC в Баку

Спортсмен готов выйти на замену

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО
12 Апреля 13:17
MMA

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Рафаэль будет биться с чилийцем
Японец выступит в Баку после девятилетнего отсутствия в UFC
12 Апреля 11:46
MMA

Японец выступит в Баку после девятилетнего отсутствия в UFC

Свой последний бой он провёл в декабре 2024 года на турнире Rizin 49
Фарид Гаибов и глава UFC Дана Уайт подписали соглашение о сотрудничестве – ФОТО
12 Апреля 00:26
MMA

Фарид Гаибов и глава UFC Дана Уайт подписали соглашение о сотрудничестве – ФОТО

Детали соглашения о проведении турнира в Баку

Фарид Гаибов встретился с главой UFC Дана Уайтом
11 Апреля 23:53
MMA

Фарид Гаибов встретился с главой UFC Дана Уайтом

Стороны обговорили детали предстоящего мероприятия
UFC официально сообщил о проведении турнира в Баку
11 Апреля 23:15
MMA

UFC официально сообщил о проведении турнира в Баку

Главным поединком предстоящего вечера станет встреча двух американских бойцов

Самое читаемое

Рафинья приблизился к "Золотому мячу 2025"
10 Апреля 17:15
Мировой футбол

Рафинья приблизился к "Золотому мячу 2025"

Камбэки и новые лица на вершине
Винисиус играет на уровне чемпионата Саудовской Аравии. Самая жёсткая деградация сезона
11 Апреля 11:39
Мировой футбол

Винисиус играет на уровне чемпионата Саудовской Аравии. Самая жёсткая деградация сезона

Редкие голы не меняют ситуацию
Михаил Мамиашвили: "У Азербайджана большое будущее, а Хетаг Газюмов профессионал своего дела" - ЭКСКЛЮЗИВ
10 Апреля 19:28
Борьба

Михаил Мамиашвили: "У Азербайджана большое будущее, а Хетаг Газюмов профессионал своего дела" - ЭКСКЛЮЗИВ

Глава ФСБР рассказал об инциденте во время церемонии награждения на ЧЕ в Братиславе
Чемпионат Европы: Азизли одолел армянского борца и вышел в финал, Алиева взяла бронзу - ВИДЕО- ОБНОВЛЕНО
11 Апреля 21:04
Борьба

Чемпионат Европы: Азизли одолел армянского борца и вышел в финал, Алиева взяла бронзу - ВИДЕО- ОБНОВЛЕНО

На ковер вышли шесть борцов сборной Азербайджана