Дана Уайт о том, повлияют ли отношения между Азербайджаном и Арменией на турнир UFC в Баку

Глава UFC Дана Уайт высказался о ситуации с безопасностью вокруг проведения турнира в Баку.

Как передает İdman.biz, руководитель организации ответил на вопрос о том, могут ли напряженные отношения между Азербайджаном и Арменией повлиять на безопасное проведение турнира лиги в Баку.

«Я не думаю, что эта ситуация может повлиять на безопасность. Я хочу сказать, что если бы существовали какие-то реальные угрозы безопасности бойцов, мы бы не делали там турнир», – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 314.

Напомним, турнир UFC в Баку состоится 21 июня в Baku Crystal Hall, где помимо зарубежных спортсменов также выступят и азербайджанские бойцы Рафаэль Физиев и Назим Садыхов.

İdman.biz