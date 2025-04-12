12 Апреля 2025
RU

Чемпион из Казахстана рвется на турнир UFC в Баку

MMA
Новости
12 Апреля 2025 20:19
9
Чемпион из Казахстана рвется на турнир UFC в Баку

Казахстанский боец ММА, чемпион Naiza в легчайшем весе Дастан Амангельды, выразил желание выступить на турнире UFC Fight Night 258, который впервые пройдет 21 июня в Баку.

Как сообщает İdman.biz, боец прокомментировал новость об анонсе турнира, заявив, что готов выйти на замену в поединках в диапазоне 61–65 кг.

Под его постом отметили аккаунт матчмейкера UFC Шона Шелби, однако некоторые пользователи усомнились в том, что у казахстанца хватит опыта, чтобы заявить о себе на уровне UFC.

Напомним, в своем последнем бою — на турнире NAIZA 69, который прошел осенью 2024 года в Алматы — Амангельды встретился с россиянином Вячеславом Свищевым и одержал победу раздельным решением судей.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО - ФОТО
13:17
MMA

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО - ФОТО

Соперником Физиева в Baku Crystal Hall станет британец Арнольд Аллен
Японец выступит в Баку после девятилетнего отсутствия в UFC
11:46
MMA

Японец выступит в Баку после девятилетнего отсутствия в UFC

Свой последний бой он провёл в декабре 2024 года на турнире Rizin 49
Фарид Гаибов и глава UFC Дана Уайт подписали соглашение о сотрудничестве – ФОТО
00:26
MMA

Фарид Гаибов и глава UFC Дана Уайт подписали соглашение о сотрудничестве – ФОТО

Детали соглашения о проведении турнира в Баку

Фарид Гаибов встретился с главой UFC Дана Уайтом
11 Апреля 23:53
MMA

Фарид Гаибов встретился с главой UFC Дана Уайтом

Стороны обговорили детали предстоящего мероприятия
UFC официально сообщил о проведении турнира в Баку
11 Апреля 23:15
MMA

UFC официально сообщил о проведении турнира в Баку

Главным поединком предстоящего вечера станет встреча двух американских бойцов
На турнире UFC в Баку будут драться женщины-бойцы
11 Апреля 18:35
MMA

На турнире UFC в Баку будут драться женщины-бойцы

Российский боец Ирина Алексеева подтвердила, что летит в Азербайджан

Самое читаемое

Месси принёс победу "Интер Майами" и помог выйти в полуфинал ЛЧ КОНКАКАФ - ВИДЕО
10 Апреля 09:12
Мировой футбол

Месси принёс победу "Интер Майами" и помог выйти в полуфинал ЛЧ КОНКАКАФ - ВИДЕО

Встреча прошла в Форт-Лодердейле
Рафинья приблизился к "Золотому мячу 2025"
10 Апреля 17:15
Мировой футбол

Рафинья приблизился к "Золотому мячу 2025"

Камбэки и новые лица на вершине
Винисиус играет на уровне чемпионата Саудовской Аравии. Самая жёсткая деградация сезона
11 Апреля 11:39
Мировой футбол

Винисиус играет на уровне чемпионата Саудовской Аравии. Самая жёсткая деградация сезона

Редкие голы не меняют ситуацию
Кто попадет в еврокубки? - АНАЛИТИКА
10 Апреля 12:08
Азербайджанский футбол

Кто попадет в еврокубки? - АНАЛИТИКА

Ряды претендентов поредели