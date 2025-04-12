Чемпион из Казахстана рвется на турнир UFC в Баку

Казахстанский боец ММА, чемпион Naiza в легчайшем весе Дастан Амангельды, выразил желание выступить на турнире UFC Fight Night 258, который впервые пройдет 21 июня в Баку.

Как сообщает İdman.biz, боец прокомментировал новость об анонсе турнира, заявив, что готов выйти на замену в поединках в диапазоне 61–65 кг.

Под его постом отметили аккаунт матчмейкера UFC Шона Шелби, однако некоторые пользователи усомнились в том, что у казахстанца хватит опыта, чтобы заявить о себе на уровне UFC.

Напомним, в своем последнем бою — на турнире NAIZA 69, который прошел осенью 2024 года в Алматы — Амангельды встретился с россиянином Вячеславом Свищевым и одержал победу раздельным решением судей.

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