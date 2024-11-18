Вугар Карамов: "Я был очень голоден, но хорошо подготовился и получил то, что хотел" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью азербайджанского бойца ММА и спортивного клуба "Габала" Вугара Карамова İdman.biz.

- Вы одержали свою шестую победу в восьмом поединке на турнире «Ризин» . Как бы вы прокомментировали бой против местного бойца Казумаса Маджима в Японии?

- Этот турнир был для меня очень важен. Я проиграл свой последний бой перед этим. Давно не участвовал в боях. Поэтому победа была важна для участия в поединке за пояс. Я хорошо подготовился и получил то, что хотел.

- Для победы хватило всего 28 секунд. Если бы вам в начале сказали, что вы так быстро выиграете, поверили бы?

- Это спорт. Каждая секунда важна. Важно то, кто победит в нужную секунду. Так что скорость играет большую роль. Конечно, нужно быть готовым к бою с технической точки зрения. Объединив все элементы, можно быстро со всем справиться.

- Давайте поставим вопрос по-другому. Вы были слишком сильны или противник слишком слаб?

- Соперник был совсем не слабый. Он очень конкурентоспособный спортсмен. Я просто очень хорошо подготовился к встрече. Я был очень голоден с точки зрения ринга. Хотел одержать красивую победу. Рад, что сделал это.

- Как вы готовились к турниру?

- Мы тренировались в Дагестане месяц. Я также участвовал во многих тренировочных сборах. Вместе с сильными спортсменами мы работали над физической и тактической подготовкой. Серьезных трудностей я тогда не испытывал. Просто перед турниром всегда происходит что-то подобное. Потому что мы мучаемся 3 недели, чтобы похудеть. Необходимо сбросить 15-16 килограммов. Этот период всегда трудный. Но после похудения все остается позади.

- Вы проиграли на турнире в Баку. Можно сказать, что вы добились того, чего желали?

- Мне очень жаль, что я проиграл в Баку. Но это спорт, никогда не знаешь, кто победит. Необходимо смотреть вперед. Вот почему я забыл об этой встрече. После этого боя я хочу провести с ним реванш. Надеюсь, что мне создадут эти условия.

- Каковы ваши дальнейшие цели?

- У меня есть несколько дел. Наши наставники проведут переговоры с несколькими организациями. Либо я буду драться за пояс в «Ризине», либо мы будем сотрудничать с другими. Решения пока нет.

Банучичак Гусейнли

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