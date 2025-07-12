15 Июля 2025
RU

Бой Двалишвили и Сэндхагена может возглавить турнир в Лас-Вегасе

MMA
Новости
12 Июля 2025 16:14
32
Бой Двалишвили и Сэндхагена может возглавить турнир в Лас-Вегасе

Титульный бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Кори Сэндхагеном может стать главным событием турнира UFC 320, который состоится четвертого октября на арене «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе.

Как передает İdman.biz, источники, близкие к ситуации, сообщают, что контракты на бой уже подписаны, а официальный анонс поединка состоится через неделю на номерном турнире в Новом Орлеане.

В сентябре прошлого года грузин Мераб Двалишвили стал новым чемпионом дивизиона, по итогам пяти раундов победив единогласным судейским решением Шона О’Мэлли, после чего провёл две успешных защиты титула, в январе выиграв единогласным решением у россиянина Умара Нурмагомедова, а в июне финишировал американца удушением в титульном реванше.

Американец Кори Сэндхаген в августе прошлого года прервал серию из трёх побед, в пяти раундах уступив единогласным решением Нурмагомедову, а в мае текущего года «Песочный человек» вернул карьеру в успешное русло, выиграв техническим нокаутом во втором раунде у Дейвесона Фигередо, который не смог продолжить бой из-за травмы колена. В настоящий момент американец занимает четвёртую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Глава UFC Дана Уайт помогает бойцам деньгами
13 Июля 17:00
MMA

Глава UFC Дана Уайт помогает бойцам деньгами

По словам британо-российского бойца, помощь ему была оказана после ДТП
Бразильское ММА переживает кризис: десять поражений подряд в главных боях UFC
13 Июля 12:59
MMA

Бразильское ММА переживает кризис: десять поражений подряд в главных боях UFC

Печальная статистика для бразильских бойцов продолжилась и в турнире Нэшвилле
Мераб Двалишвили стал самым проверяемым бойцом UFC
13 Июля 10:18
MMA

Мераб Двалишвили стал самым проверяемым бойцом UFC

Чемпион в легчайшем весе сдал семь допинг-тестов и опередил всех остальных бойцов промоушена
Рафаэль Физиев в Карабахе - ВИДЕО
12 Июля 11:05
MMA

Рафаэль Физиев в Карабахе - ВИДЕО

Он посетил мечети Джыдыр-дюзю и Юхары Гевхар Ага, а также другие исторические места города Шуша
Дэйна Уайт подтвердил: UFC планирует провести бой между Илией Топурией и Исламом Махачевым
11 Июля 21:06
MMA

Дэйна Уайт подтвердил: UFC планирует провести бой между Илией Топурией и Исламом Махачевым

Этот бой может состояться только при одном условии
Президент UFC назвал свой бой мечты
11 Июля 17:35
MMA

Президент UFC назвал свой бой мечты

"Кто бы ни был в карде, он будет просто невероятным"

Самое читаемое

Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году
12 Июля 09:00
Мировой футбол

Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году

"Я сказал то, что действительно чувствовал"
Щенсны высказался о поведении Ямаля
12 Июля 12:25
Мировой футбол

Щенсны высказался о поведении Ямаля

"Парню всего 17 лет - он имеет право, и, возможно, даже обязан совершать юношеские ошибки"
ФИФА снизила цены на билеты на финал клубного чемпионата мира
12 Июля 21:19
Мировой футбол

ФИФА снизила цены на билеты на финал клубного чемпионата мира

Организаторы рассчитывают повысить посещаемость решающего матча турнира
Команда, за которую играли легендарные Пеле и Беккенбауэр, вернётся в профессиональный футбол
12 Июля 13:08
Мировой футбол

Команда, за которую играли легендарные Пеле и Беккенбауэр, вернётся в профессиональный футбол

"Настоящая магия будет заключаться в игроках, которых мы вырастим здесь"