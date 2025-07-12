Бой Двалишвили и Сэндхагена может возглавить турнир в Лас-Вегасе

Титульный бой в легчайшем весе между Мерабом Двалишвили и Кори Сэндхагеном может стать главным событием турнира UFC 320, который состоится четвертого октября на арене «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе.

Как передает İdman.biz, источники, близкие к ситуации, сообщают, что контракты на бой уже подписаны, а официальный анонс поединка состоится через неделю на номерном турнире в Новом Орлеане.

В сентябре прошлого года грузин Мераб Двалишвили стал новым чемпионом дивизиона, по итогам пяти раундов победив единогласным судейским решением Шона О’Мэлли, после чего провёл две успешных защиты титула, в январе выиграв единогласным решением у россиянина Умара Нурмагомедова, а в июне финишировал американца удушением в титульном реванше.

Американец Кори Сэндхаген в августе прошлого года прервал серию из трёх побед, в пяти раундах уступив единогласным решением Нурмагомедову, а в мае текущего года «Песочный человек» вернул карьеру в успешное русло, выиграв техническим нокаутом во втором раунде у Дейвесона Фигередо, который не смог продолжить бой из-за травмы колена. В настоящий момент американец занимает четвёртую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC.

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