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Позиция Рафаэля Физиева в рейтинге UFC

MMA
Новости
4 Июня 2024 18:32
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Позиция Рафаэля Физиева в рейтинге UFC

UFC объявила новую рейтинговую таблицу.

Как сообщает İdman.biz, расписание было обновлено после турнира UFC-302, который прошел в Нью-Джерси.

Положение азербайджанского спортсмена Рафаэля Физиева в списке не изменилось. Он по-прежнему занимает 8-е место.

Рейтинг UFC в легком весе

Ислам Махачев - чемпион

1. Арман Царукян
2. Чарльз Оливейра
3. Джастин Гейджи
4. Дастин Порье
5. Матеуш Гамрот
6. Майкл Чендлер
7. Бенэил Дариуш
8. Рафаэль Физиев
9. Макс Холлоуэй
10. Ренато Мойкано

Отметим, что россиянин является лидером во всех весовых категориях. Американец Джон Джонс занял второе место. Тройку замыкает Леон Эдвардс.

İdman.biz

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