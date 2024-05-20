Новый главный тренер сборной

В Федерации каратэ Азербайджана состоялось новое назначение.
Как сообщает İdman.biz, Вугар Керимов назначен главным тренером сборной по ката 14-17 лет.
Старшим тренером станет Анар Ахмедов.
İdman.biz
В Федерации каратэ Азербайджана состоялось новое назначение.
Как сообщает İdman.biz, Вугар Керимов назначен главным тренером сборной по ката 14-17 лет.
Старшим тренером станет Анар Ахмедов.
İdman.biz
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