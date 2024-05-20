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Новый главный тренер сборной

Каратэ
Новости
20 Мая 2024 14:00
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Новый главный тренер сборной

В Федерации каратэ Азербайджана состоялось новое назначение.

Как сообщает İdman.biz, Вугар Керимов назначен главным тренером сборной по ката 14-17 лет.

Старшим тренером станет Анар Ахмедов.

İdman.biz

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