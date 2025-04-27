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Сборная Азербайджана встретится с Грузией на ЧЕ

Дзюдо
Новости
27 Апреля 2025 11:48
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Сборная Азербайджана встретится с Грузией на ЧЕ

Сегодня в столице Черногории Подгорице завершится чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана начнет борьбу в смешанных командных соревнованиях. В 1/8 финала наши спортсмены встретятся с командой Грузии.

Схватки в смешанном командном зачете пройдут в шести весовых категориях: среди мужчин — до 73 кг, до 90 кг и свыше 90 кг; среди женщин — до 57 кг, до 70 кг и свыше 70 кг.

Поединки начнутся в 12:30 по бакинскому времени.

В турнире примут участие 15 стран, заявивших 154 спортсмена (77 мужчин и 77 женщин).

Отметим, что в индивидуальных соревнованиях азербайджанские дзюдоисты уже завоевали пять медалей: одну серебряную и четыре бронзовые. Серебро выиграл Зелим Коцаев (до 100 кг), бронзу — Ахмед Юсуфов (до 60 кг), Рашид Мамедалиев (до 73 кг), Зелим Цкаев (до 81 кг) и Мурад Фатиев (до 90 кг).

İdman.biz

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