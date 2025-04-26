Олимпийский чемпион начинает чемпионат Европы

В Подгорице (Черногория) проходит чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в четвертый день на татами выйдут три азербайджанских спортсмена. Среди них будет олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг), для которого соревнование станет первым после Летних Игр.

100 кг

Зелим Коцоев начнет выступление со второго круга. Его соперником будет победитель пары Симеон Георгиадис (Греция) - Михаэль Аристос (Кипр).

+110 кг

Ушанги Кокаури встретится с Патриком Брониецем (Польша).

+78 кг

Нигяр Сулейманова будет противостоять Софио Сомкхишвили (Грузия).

После трех дней чемпионата в активе Азербайджана четыре бронзовые награды, завоеванные Ахмедом Юсифовым (60 кг), Рашидом Мамедалиевым (73 кг), Зелимом Цкаевым (81 кг) и Мурадом Фатиевым (90 кг).

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