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Мамедалиев укрепил лидерство по медалям

Дзюдо
Новости
25 Апреля 2025 11:52
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Мамедалиев укрепил лидерство по медалям

Рашид Мамедалиев сохраняет среди азербайджанских дзюдоистов лидерство по завоеванным медалям с начала года.

Как передает İdman.biz, спортсмен, выступающий в категории до 73 кг, открыл счет наградам на турнире «Большого шлема» в Париже, завоевав бронзу. А следующий «Большой шлем» в Баку принес Мамедалиеву серебро. При этом он из-за травмы не смог побороться в финале против японца Тацуки Ишихары.

А накануне Рашид выиграл бронзовую награду на чемпионате Европы в Подгорице (Черногория). В малом финале он победил Даниэля Зегеди (Венгрия).

Таким образом, в активе нашего дзюдоиста одно серебро и две бронзы с начала года.

İdman.biz

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