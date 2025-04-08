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Азербайджанские дзюдоисты будут сеянными во всех категориях на чемпионате Европы

Дзюдо
Новости
8 Апреля 2025 11:34
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Азербайджанские дзюдоисты будут сеянными во всех категориях на чемпионате Европы

Азербайджанские дзюдоисты будут сеянными во всех семи категориях у мужчин на чемпионате Европы, который пройдет 23-27 апреля в Подгорице (Черногория).

Как передает İdman.biz, олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) получат первый стартовый номер, тогда как Зелим Коцоев (81 кг) будет четвертым по рейтингу.

Туран Байрамов (55 кг) будет пятым сеянным участником, а Ушанги Кокаури (+100 кг) - седьмым.

Руслан Пашаев (66 кг) и Мурад Фатиев (81 кг) имеют восьмой рейтинг в своих категориях.

Отметим, что первая восьмерка в каждой категории начнет соревнование схватками с соперниками существенно ниже по рейтингу или же стартует сразу со второго круга.

İdman.biz

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