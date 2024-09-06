700 очков за победу на Гран-При

13-15 сентября в Загребе пройдет Гран-При по дзюдо с участием команды Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, на нем спортсмены будут набирать рейтинговые очки. Победа на турнире принесет 700 баллов, финалисты запишут в актив 490 очков, а бронзовые призеры - 350.

Отметим, что на Гран-При Азербайджан представят 12 дзюдоистов: Туран Байрамов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Руслан Пашаев, Назир Талыбов (оба 66 кг), Ибрагим Алиев, Нариман Мирзоев (оба 73 кг), Омар Раджабли, Замеддин Поладов (оба 81 кг), Вугар Талыбов (90 кг), Имран Юсифов (+100 кг), Айдан Велиева (52 кг) и Айтадж Гардашханлы (63 кг).

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