"Моя цель - подготовить олимпийского чемпиона" - ВИДЕО - ФОТО

В эфир вышел очередной выпуск «İdman bizimlə».

На этот раз гостем программы стал главный тренер юношеской сборной страны по дзюдо Рустам Алимли.

Наш гость рассказал о выступлении сборной Азербайджана по дзюдо, добившейся успешного результата на чемпионате мира среди юниоров, проходившем в столице Перу Лиме.

Тренер отметил, что чемпионство Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг) является большой мотивацией для наших юных дзюдоистов. Эксперт также рассказал о будущих целях.

Представляем видеоверсию интервью:

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