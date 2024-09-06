"Моя цель - подготовить олимпийского чемпиона" - ВИДЕО - ФОТО

В эфир вышел очередной выпуск «İdman bizimlə».
На этот раз гостем программы стал главный тренер юношеской сборной страны по дзюдо Рустам Алимли.
Наш гость рассказал о выступлении сборной Азербайджана по дзюдо, добившейся успешного результата на чемпионате мира среди юниоров, проходившем в столице Перу Лиме.
Тренер отметил, что чемпионство Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг) является большой мотивацией для наших юных дзюдоистов. Эксперт также рассказал о будущих целях.
Представляем видеоверсию интервью:
İdman.biz