4 Сентября 2024
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Азербайджан выступит на командном ЕВРО

Дзюдо
Новости
4 Сентября 2024 12:30
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Азербайджан выступит на командном ЕВРО

Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в командном чемпионате Европы среди юниоров, который пройдет 8 сентября в Таллинне (Эстония).

Как передает İdman.biz, вслед за личным ЕВРО состоится соревнование среди смешанных команд. В заявку нашего коллектива вошли 17 спортсменов: Низами Имранов, Айдын Рзаев, Вусал Галандарзаде (все 73 кг), Сулейман Шукюров, Шамиль Тунджай, Аслан Коцоев, Мамедрза Гаджизаде (оба 90 кг), Аждар Багиров, Кянан Насибов, Рамазан Ахмедов (+90 кг), Кенуль Алиева, Фарида Мирзоева, Хадиджа Гадашова, Фидан Ализаде (до 57 кг), Парвана Абдуллаева (70 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

В командном чемпионате выступят 16 сборных.

İdman.biz

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