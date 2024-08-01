Наш олимпийский чемпион стал лидером - РЕЙТИНГ

Министерство молодежи и спорта обнародовало рейтинговую таблицу азербайджанских спортсменов в олимпийских видах спорта.

Как сообщает İdman.biz, произошли изменения в первой тройке рейтинга за август.

Возглавил таблицу Хидаят Гейдаров, победитель летних Олимпийских игр Париж-2024. У него 600 очков. Команда по художественной гимнастике заняла второе место (510 очков). Замыкает тройку спортивный гимнаст Никита Симонов (430 очков).

Отметим, что рейтинговые баллы рассчитываются по правилам, установленным Министерством молодежи и спорта. По рейтингу международные соревнования делятся на 5 категорий, а очки начисляются в зависимости от занятых на этих соревнованиях мест.

İdman.biz