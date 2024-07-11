Абсолютное лидерство Хидаята Гейдарова перед Олимпиадой

Хидаят Гейдаров (73 кг) выступит на Олимпиаде не только в статусе лидера мирового рейтинга и действующего чемпиона мира и Европы.

Как передает İdman.biz, азербайджанский дзюдоист удерживает первое место по количеству набранных рейтинговых очков среди мастеров татами всех весовых категорий.

Хидаят имеет в активе 8798 зачетных баллов. Победа на чемпионате мира в Абу-Даби позволила ему обойти Маттиаса Кассе (81 кг). Бельгиец идет вторым (7932), а на третьем месте в списке обосновался еще один дзюдоист Азербайджана. Чемпион мира Зелим Коцоев (100) набрал 7022 балла и находится в первой тройке.

Если же брать показатели среди мужчин и женщин, то Гейдаров уступает лишь неоднократной чемпионке мира Кристе Дегучи. У канадки 9690 рейтинговых очков.

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