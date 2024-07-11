11 Июля 2024
RU

Абсолютное лидерство Хидаята Гейдарова перед Олимпиадой

Дзюдо
Новости
11 Июля 2024 11:21
168
Абсолютное лидерство Хидаята Гейдарова перед Олимпиадой

Хидаят Гейдаров (73 кг) выступит на Олимпиаде не только в статусе лидера мирового рейтинга и действующего чемпиона мира и Европы.

Как передает İdman.biz, азербайджанский дзюдоист удерживает первое место по количеству набранных рейтинговых очков среди мастеров татами всех весовых категорий.

Хидаят имеет в активе 8798 зачетных баллов. Победа на чемпионате мира в Абу-Даби позволила ему обойти Маттиаса Кассе (81 кг). Бельгиец идет вторым (7932), а на третьем месте в списке обосновался еще один дзюдоист Азербайджана. Чемпион мира Зелим Коцоев (100) набрал 7022 балла и находится в первой тройке.

Если же брать показатели среди мужчин и женщин, то Гейдаров уступает лишь неоднократной чемпионке мира Кристе Дегучи. У канадки 9690 рейтинговых очков.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Хидаят Гейдаров: "Я всегда плакал, когда проигрывал" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО
9 Июля 17:24
Дзюдо

Хидаят Гейдаров: "Я всегда плакал, когда проигрывал" - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

"Мы с Эльнуром Мамедли очень похожи друг на друга"
Эльнур Мамедли - в проекте мирового дзюдо об олимпийских чемпионах
9 Июля 14:25
Дзюдо

Эльнур Мамедли - в проекте мирового дзюдо об олимпийских чемпионах

Международная Федерация дзюдо (IJF) в преддверии старта Олимпиады отмечает героев Летних Игр прошедших лет
Азербайджан обходит Японию по медалям в дзюдо
9 Июля 13:21
Дзюдо

Азербайджан обходит Японию по медалям в дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты собрали внушительный урожай наград на международной арене
Дзюдоисты начинают сборы в Баку
8 Июля 12:50
Дзюдо

Дзюдоисты начинают сборы в Баку

Команда Азербайджана по дзюдо завершила очередной этап подготовки к Олимпиаде
С одной медалью из Праги
7 Июля 21:14
Дзюдо

С одной медалью из Праги

Завершился молодежный Кубок Европы по дзюдо, проходивший в столице Чехии Праге
Рустам Оруджев провел мастер-класс в Валенсии
7 Июля 18:27
Дзюдо

Рустам Оруджев провел мастер-класс в Валенсии

Азербайджанский специалист был приглашен на семинар испанской стороной, чтобы продемонстрировать азы мастерства юным дзюдоистам

Самое читаемое

Сборная Азербайджана разгромила Армению - ФОТО
9 Июля 16:55
Баскетбол

Сборная Азербайджана разгромила Армению - ФОТО

Сегодня стартовали игры дивизиона С женского чемпионата Европы U-16 по баскетболу
Сколько забивали лучшие бомбардиры Евро? Рекордсмен - в три раза больше нынешних!
8 Июля 19:47
Евро-2024

Сколько забивали лучшие бомбардиры Евро? Рекордсмен - в три раза больше нынешних!

У квартета лидеров снайперской гонки всего по три гола
Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024 - ВИДЕО
10 Июля 00:56
Евро-2024

Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024 - ВИДЕО

Первый финалист определился в Мюнхене

Три новых тренера в "Нефтчи"
8 Июля 16:28
Азербайджанский футбол

Три новых тренера в "Нефтчи"

В тренерском штабе "Нефтчи" произошли новые назначения