«Нихад Мамишов надеется сделать хет-трик и стать чемпионом Европы».

Как сообщает İdman.biz, об этом пишет портал Европейского Союза дзюдо (EJU), предваряя старт первенства Европы среди кадетов, который начнется 27 июня в Софии (Болгария).

EJU отметила расклад сил в категории до 55 кг. «Галь Блажич (Словения) будет лидировать в категории до 55 кг. После завоевания бронзовой медали на первенстве Европы среди кадетов в Одивелаше в 2023 году его взгляды будут твердо устремлены на финал. Однако на его пути стоит Нихад Мамишов - действующий чемпион мира среди кадетов в категории до 50 кг. В 2024 году Мамишов завоевал золотые медали в Анталье и Гейгеле и надеется сделать хет-трик и стать чемпионом Европы», - подчеркивает портал.

Также EJU говорит о шансах нашей команды в легком весе.

«В легчайших категориях среди юношей Азербайджан удвоил свои шансы в категории до 50 кг, имея двух сильных соперников в четверке лучших; Бахадыра Фейзуллаева и Магомедали Гусиева».

İdman.biz