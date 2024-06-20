Кто поедет в Париж? Дзюдоисты определяют состав

Для азербайджанских дзюдоистов приближается час X. В ближайшее время должен определиться состав олимпийской сборной, который поименно назовет участников Летних Игр. Наша команда будет представлена в дзюдо во всех семи категориях у мужчин и в двух у женщин.

Как передает İdman.biz, после чемпионата мира в Абу-Даби команда прошла двухнедельные сборы в Губе, затем потренировалась в Пореце (Хорватия), после чего вновь вернулась в Баку. Следующей остановкой будет Бенидорм (Испания), где спортсмены продолжат подготовку.

Но главной темой повестки дня, безусловно, является скорое решение по парижскому составу. На сегодняшний день место в нем гарантировали чемпионы мира Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), атакже Лейла Алиева (48 кг). В остальных весах у мужчин и в категории до 52 кг у женщин предстоит непростой выбор.

У легковесов, на первый взгляд, многое может показаться очевидным. Балабей Агаев входит в первую восьмерку и, если поедет на Олимпиаду, то будет сеянным. Тогда как у Турана Байрамова не будет такой привилегии. Но не все так просто. Например, выиграв во второй раз в карьере «Большой шлем» в Париже, Балабей в следующий раз поднялся на пьедестал почета ровно через год, став третьим на аналогичном старте в Баку. Также он выиграл бронзу на «Большом шлеме» в Тбилиси, после чего дошел до финала чемпионата Европы в Загребе. Однако на двух чемпионатах мира Агаев выступил крайне неудачно: в Абу-Даби он уступил в первой же своей схватке. В свою очередь, Байрамов лишь полтора года борется в элите. В прошлом году он победил на «Большом шлеме» в Тбилиси, стал вторым на Гран-При в Душанбе, а в этом сезоне вошел в тройку на Гран-При в Португалии, а также стал седьмым на мундиале.

В весе до 81 кг Зелим Цкаев выдал мощный отрезок с сентября по февраль, когда дважды выиграл «Большой шлем» в Баку и завоевал бронзу на таком же турнире в Токио. Однако и чемпионат Европы, и чемпионат мира он провел крайне неудачно.

С другой стороны, трудно сказать, в какой форме находится Саид Моллаи, который продолжительное время не выступал, залечивая травмы. В этом году он вошел в тройку на Гран-при Португалии и, конечно же, его готовность на данный момент вызывает вопросы. Хотя у Моллаи, безусловно, громадный опыт.

Пожалуй, главная интрига тренерского выбора кроется в категории до 90 кг. Поначалу Мурад Фатиев достаточно комфортно чувствовал себя в рейтинговой гонке, а победа на «Большом шлеме» в Баку только упрочила его позиции. Однако, Эльджан Гаджиев в этом сезоне показывает прекрасные результаты: победа на чемпионате Европы, четыре пьедестала Мирового тура. Его отмечают в своих материалах зарубежные специалисты и Эльджан выглядит крайне мотивированным. К тому же обоих дзюдоистов отделяет не так много строчек в рейтинге. Словом, Рихарду Траутману и Ко предстоит крайне нелегкий выбор.

А вот главному тренеру женской сборной Рашаду Мамедову надо принять решение в отношении веса до 52 кг. Мы получили в этом весе континентальную квоту, но кто ее займет уже предстоит узнать.

Гюльтадж Мамедалиева провела ударный отрезок с мая по июнь прошлого года, когда вначале выиграла бронзу на Гран-При Австрии, далее боролась в финале Гран-При Душанбе, а затем вошла в тройку на «Большом шлеме» в Астане.

В свою очередь, Айдан Велиева, только начавшая бороться на взрослом уровне, дважды выходила на схватки за медали. На «Большом шлеме» в Баку она стала пятой, равно как и на чемпионате Европы в Загребе.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz