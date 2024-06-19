Азербайджан обошел Японию по медалям в дзюдо и ворвался в Топ-6

Азербайджанские дзюдоисты продолжают собирать внушительный улов наград за первое полугодие. По результатам выступлений команд на взрослом, кадетском, юниорском и ветеранском уровне, в активе наших спортсменов 124 награды (38-29-57) и шестое место в мировом медальном табели о рангах.

Как передает İdman.biz, еще на прошлой неделе Азербайджан находился на десятой строчке в классификации, но затем еще больше укрепил свои позиции.

Это стало возможным благодаря успешному выступлению на Европейском Кубке в Подчетртеке (Словения), где были завоеваны 4 золотые, одна серебряная и 3 бронзовые награды. Победу одержали Назир Талыбов (66 кг), Нариман Мирзоев (73 кг), Магеррам Имамвердиев (81 кг) и Имран Юсифов (+100 кг), серебро у Кямрана Сулейманова (73 кг), а Ровшан Алиев (60 кг), Рашид Елкиев (66 кг) и Джамал Фейзиев (+100 кг) замкнули первую тройку. При этом, команда выиграла общий зачет.

Если брать более продолжительный отрезок, то месяц назад в общей медальной табели сборная шла в Топ-20, то затем обошла Украину, Италию, Бразилию, Японию. По количеству выигранных золотых наград мы на одну медаль обошли родоначальников дзюдо (37-18-37).

Если же говорить о первой команде, то, конечно же, надо сказать об историческом результате на чемпионате мира в Абу-Даби, где Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) выиграли титул. А с точки зрения показателей на турнирах Мирового тура дзюдо, урожайным оказался домашний "Большой шлем", где хозяева татами оформили золотой хет-трик: на высшую ступеньку пьедестала почета взошли Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг). Не стоит забывать и о чемпионате Европы, где Хидаят Гейдаров (73 кг) и Эльджан Гаджиев (81 кг) поднялись на высшую ступеньку пьедестала. К слову, Эльджан в этом сезоне отличился уже пять раз: боролся в финалах "Большого шлема" в Париже и Тбилиси, а также взял бронзу на аналогичном турнире в Астане и Гран-При в Португалии.

В общей классификации медального зачете в лидерах идет Франция, на счету которой 110 золотых, 94 серебряных и 161 бронзовая награда. Далее идет Грузия (60-49-82), а замыкает тройку Германия (49-41-74).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz