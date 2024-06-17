Подготовка к чемпионату Европы продолжается - ФОТО

Проводятся тренировочные сборы юниорской женской сборной Азербайджана по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в тренировках принимают участие около 30 спортсменок.

Сборы являются подготовкой к юниорскому чемпионату Европы, который пройдет в Софии, столице Болгарии, 27-30 июня. До этого наша команда проводила сборы в Турции, Германии, Чехии и неоднократно - местные.

Дзюдоистами руководят главный тренер сборной страны по дзюдо среди девушек Эльнур Исмайлов и тренер Имамверди Мамедов.

Отметим, что подготовка завершится 22 июня.

İdman.biz