Азербайджан стал первым на Европейском Кубке

Команда Азербайджана по дзюдо заняла первое место в общем зачете Европейского Кубка в Подчетртеке (Словения).

Как передает İdman.biz, в активе нашего команды 4 золотые, одна серебряная и 3 бронзовые награды. Победу одержали

Назир Талыбов (66 кг), Нариман Мирзоев (73 кг), Магеррам Имамвердиев (81 кг) и Имран Юсифов (+100 кг), серебро у Кямрана Сулейманова (73 кг), а Ровшан Алиев (60 кг), Рашид Елкиев (66 кг) и Джамал Фейзиев (+100 кг) замкнули первую тройку.

Второе место в общем зачете заняла Венгрия (2-2-6), третьей стала Германия (2-2-3).

Всего в Словении медали выиграли дзюдоисты из 16-ти стран.

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