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Дзюдоисты приняли участие в семинаре и экзамене - ФОТО

Дзюдо
Новости
16 Июня 2024 17:03
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Дзюдоисты приняли участие в семинаре и экзамене - ФОТО

12-14 июня наши дзюдоисты приняли участие в семинаре и экзамене по Кадокан Ката, которые прошли в Сараево, столице Боснии и Герцеговины.

Как сообщает İdman.biz, в трехдневном семинаре приняли участие президент Института дзюдо Кодокан Уэмура Харуки Канчо и специалисты Кодокан по дзюдо.

В семинаре приняли участие Малик Аллахвердиев, Самир Исмайлов, Исмаил Рзаев, Ибрагим Асланов, Рафиг Наджафов, Амрах Ахмедов и призер Олимпийских игр Рустам Оруджев. Семинар по Кадокан Ката проводили японские специалисты Кадокан Самешима Мотонари (8 дан), Карья Чикара (6 дан), Иванага Кенто (8 дан) и Арикава Юки (6 дан). Наши дзюдоисты успешно сдали экзамен во время тренировки.

Семинар Кадокан Ката предоставляет уникальную возможность развития навыков и углубленного изучения ката и считается одной из ведущих мировых школ в этой сфере.

Отметим, что Федерация дзюдо Азербайджана продолжит поддерживать участие дзюдоистов в подобных семинарах с целью повышения уровня мастерства дзюдоистов.

İdman.biz

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