Рустам Оруджев - на семинаре по ката в Сараево

В Сараево (Босния и Герцеговина) завершился семинар по ката, инициированный Европейским Союзом дзюдо (EJU).

Как передает İdman.biz, его успешно прошел Рустам Оруджев, являющийся спортивным комиссаром EJU. После практической части он успешно сдал экзамен, получив сертификат.

В ходе семинара детали каждого ката обсуждались с выдающимися специалистами Кодокана во главе с президентом Института Кодокан Уэмурой Харуки его командой: Самэсимой Мотонари (8 Дан), Добой Ёсихисой (8 дан), Карией Чикара (6 дан), Арикавой Юки (6 дан) и Иванагой Кенто (5 дан).

Доктор Славиша Брадич, главный комиссар EJU по ката, был в восторге от успеха мероприятия, отметив и Оруджева.

«Практический семинар прошел на высоком уровне, в нем приняли участие 111 дзюдоистов из 14 стран. Среди участников, помимо участников ката, судей и тренеров по ката, было еще четыре олимпийских медалиста: Тина Трстеняк, Хулья Шенюрт, Рустам Оруджов и, конечно же, Уэмура Харуки. Это отличный сигнал о том, что обучение дзюдо является важным процессом для каждого дзюдоиста, независимо от его результатов или уровня знаний», - подчеркнул Брадич.

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