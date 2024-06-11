"Эти сборы важны для дзюдоистов, готовящихся к Олимпиаде"

«Эти сборы важны для спортсменов, готовящихся к Олимпиаде».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила президент Федерации дзюдо Хорватии Сандра Чорак, говоря о стартующих сборы в Пореце с участием команды Азербайджана.

Она добавила, что в тренировочный лагерь приедут сборные из многих стран.

«По мере приближения Олимпийских игр в Париже упор делается на сборы, поскольку они имеют большое значение для многих элитных дзюдоистов. Они могут совместить как подготовку, так и для отдыха на берегу моря», - заметила Чорак.

Отметим, что после чемпионата мира в Абу-Даби азербайджанские дзюдоисты провели две недели на сборах в Губе, а затем отправились в Порец, где продолжат подготовку до 17 июня.

İdman.biz